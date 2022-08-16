Türkiye’nin karanlık darbe dönemi

Türkiye, darbeler dönemi sonrasında yapısal bir dönüşüm başlattı. Askeri vesayet kaldırıldı. Özellikle 15 Temmuz sonrasında icra edilen askeri harekatlar ile katedilen yol, demokrasi ve savunma sanayiinde dönüşümü de beraberinde getirdi. Askeri vesayetten savunma diplomasisine uzanan süreci A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı.