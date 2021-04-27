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Türkiye'nin kaderinin döndüğü gün: 27 Nisan! Türk siyaseti nasıl etkilendi?

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Giriş: 27.04.2021 15:48
Güncelleme:27.04.2021 15:57
Türk siyasi yaşamına 27 Nisan e-Muhtırası olarak geçen Genelkurmay Başkanlığı bildirisinin 14'ncü yıldönümü. Hükümet, e-Muhtıra’ya sert dille karşılık vererek, askeri vesayet oyununu bozmuş ve tartışmaya son noktayı koymuştu. Banu El'in konuğu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç A Haber'e özel değerlendirmelerde bulundu.
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