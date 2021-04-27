- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Türkiye'nin kaderinin döndüğü gün: 27 Nisan! Türk siyaseti nasıl etkilendi?
Türk siyasi yaşamına 27 Nisan e-Muhtırası olarak geçen Genelkurmay Başkanlığı bildirisinin 14'ncü yıldönümü. Hükümet, e-Muhtıra’ya sert dille karşılık vererek, askeri vesayet oyununu bozmuş ve tartışmaya son noktayı koymuştu. Banu El'in konuğu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç A Haber'e özel değerlendirmelerde bulundu.