Türkiye’nin İsveç’ten beklentileri neler? İsveç’ten somut garanti talebi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması için yapılması gerekenleri madde madde sıraladı. İlk sırada teröre verilen maddi yardımın ve silah desteğinin kesilmesi yer aldı. Türkiye, İsveç'ten güvenlik kaygılarına ilişkin somut garanti sunmasını da istedi.

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