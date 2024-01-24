Türkiye'nin İsveç kararı dünya basınında! İşte İsveç'in NATO’ya üyeliğine dair ilk yorumlar…

İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. 346 milletvekilinin katıldığı oylamada 287 kabul, 55 ret oyu kullanıldı. Teklife AK Parti, CHP ve MHP "evet" İYİ Parti "hayır" oyu kullandı. Türkiye’nin İsveç kararı dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Peki Türkiye’nin kararına kim ne dedi?

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