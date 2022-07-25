Türkiye’nin insansız deniz araçları! Sancar’ın özellikleri neler?

Robotik harpte Türkiye'nin geliştirdiği teknolojilerden BM, NATO, raporlarında ve akademik makalelerde övgü ile anlatılırken yerli ve milli Savunma Sanayii çalışmalarına hızla devam ediliyor. Savaşın gidişatına değiştiren İHA ve SİHA'ların ardından şimdi insansız deniz araçları yani İDA'lar görev yapıyor. İşte Türkiye'nin insansız deniz araçları…

Sancar

- 12,7 metre boyunda.

- Deplasmanı 9 ton.

- Azami 40 knot sürate ve asgari 400 nm seyir sıasına sahip.

- 4 deniz durumunda dahi seyir icra edebilecek.

- 40 saat seyir yapabilecek.

- Modüler yapıda olacak.

- 12.7 mm stamp-2 stabilize silah sistemi

- 2x2 umtas / l-umtas entegrasyonu

- Milmast teleskopik direk (seyir radarı, kamera, çarpışma önleyici sistemler