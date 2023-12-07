07 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye'nin ilk sıfır atık okulu 1 yaşında! Peki bu okulda hangi eğitimler veriliyor

Türkiye'nin ilk sıfır atık okulu 1 yaşında! Peki bu okulda hangi eğitimler veriliyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.12.2023 13:08
Türkiye'nin ilk sıfır atık okulu Ankara'da açıldı. Konuya dair ayrıntıları A Haber muhabiri Merve Pekmez ve konuğu Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı aktardı. Balcı, “Sıfır atık projesi bu okul sayesinde bir seferberlik haline dönüştü.” dedi. “Geri dönüşümün ve sıfır atığın önemini çocuklar, gençler ve her yaştan grubundan insanlar görüp idrak ederek okulumuzdan ayrılıyorlar.” diye belirtti. İşte o haberin detayları…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
1975’ten beri bir ilk! Tam 10 aydır sürüyor
1975’ten beri bir ilk! Tam 10 aydır sürüyor
17 sanıklı ’Mossad Ajanlığı’ davası!
17 sanıklı 'Mossad Ajanlığı' davası!
Gazze’de güvenli yer kalmadı!
Gazze’de güvenli yer kalmadı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atina’da!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atina'da!
Türkiye’nin ilk sıfır atık okulu 1 yaşında!
Türkiye'nin ilk sıfır atık okulu 1 yaşında!
Başkan Erdoğan Atina’da
Başkan Erdoğan Atina'da
TikTok kapatılacak mı? Kritik toplantı
TikTok kapatılacak mı? Kritik toplantı
Kuvvetli sağanak ve fırtına!
Kuvvetli sağanak ve fırtına!
Atine ile yeni dönemin şifreleri!
Atine ile yeni dönemin şifreleri!
Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması
Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması
MSB’den Gazze açıklaması!
MSB'den Gazze açıklaması!
Suç kesin sesi çıkan yok! Adım adım işgal
Suç kesin sesi çıkan yok! Adım adım işgal
Daha Fazla Video Göster