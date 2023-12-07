07 Aralık 2023, Perşembe
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Türkiye'nin ilk sıfır atık okulu 1 yaşında! Peki bu okulda hangi eğitimler veriliyor
Türkiye'nin ilk sıfır atık okulu Ankara'da açıldı. Konuya dair ayrıntıları A Haber muhabiri Merve Pekmez ve konuğu Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı aktardı. Balcı, “Sıfır atık projesi bu okul sayesinde bir seferberlik haline dönüştü.” dedi. “Geri dönüşümün ve sıfır atığın önemini çocuklar, gençler ve her yaştan grubundan insanlar görüp idrak ederek okulumuzdan ayrılıyorlar.” diye belirtti. İşte o haberin detayları…