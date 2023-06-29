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Türkiye’nin ilk orman kütüphanesi: Ormanya! Ziyaretçiler akın ediyor

A Haber
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Giriş: 29.06.2023 11:32
Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'ya ziyaretçi akını yaşanıyor. A Haber muhabiri Yusuf Gül’ün konuğu olan Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu detayları anlattı.
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