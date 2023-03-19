Türkiye'nin ilk Bor Karbür Tesisi açılışı | Cevherden mücevhere! İşte tarihi anlar...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve savunma sanayisinin gücüne güç katacak olan Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinde hazırlıklar tamamlandı. Dev tesis, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılarak faaliyete başlayacak. Tam kapasite çalıştığında 279 kişiye istihdam sağlayacak dev tesiste yılda bin ton bor karbür üretilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tesis açılışında konuştu. Başkan Erdoğan'ın konuşması öncesinde gösteri gerçekleştirildi. İşte o anlar...

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