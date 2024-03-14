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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı gençlerle buluştu: Türkiye'nin koymuş olduğu hedefler ilerlemeye devam ediyor

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Giriş: 14.03.2024 20:37
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzay misyonuna ilişkin, "Çok şükür alnımızın akıyla mutlu ve başarılı bir şekilde görevimizi tamamladık ve geldik ama daha önemli olanı Türkiye Cumhuriyeti'nin koymuş olduğu diğer hedefler de takvime göre ilerlemeye devam ediyor." dedi.
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