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Türkiye’nin iade taleplerine ambargo! Bakan Bozdağ: ABD Gülen’i aleni olarak koruyor

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Giriş: 16.07.2022 08:59
Fetullahçı terör örgütüyle olan mücadele sürüyor. Darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti ancak örgüt tam manasıyla silinemedi. Bugüne kadar 117 bin 238 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildiğini hatırlatan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, o geceyi de anlattı; "Aileme hakkınızı helal edin diyemedim, abdestimi alıp evimden ölümü göze alarak çıktım" dedi.
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