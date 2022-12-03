Türkiye’nin havası onlara emanet! Hava tahmini nasıl yapılıyor?

Hava tahmini hayatımızın vazgeçilmez bir parçası tatile çıkarken işe giderken ya da evden çıkmadan önce bir çoğumuz mutlaka hava durumunu kontrol ediyor. Peki uzmanlar bu tahminleri nasıl gerçekleştiriyor? Cevabını A Haber sizler için araştırdı.

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