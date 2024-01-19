Türkiye'nin gururu Alper Gezeravcı'dan kalem deneyi! Uzaya çıktığı ilk saniyelerde testlere başladı

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın, uluslararası uzay istasyonunda yaptığı tarihi yolculuk başladı. Türkiye'nin gururu uzaya çıkar çıkmaz deneylerine ara vermeden başladı. 27 bin kilometre hızlı uzaya giden kapsülde Gezeravcı yer seçimini elindeki kalemle işte böyle test etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.