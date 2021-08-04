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Türkiye'nin gözü YAŞ'ta! Yüksek Askeri Şura toplantısında hangi konular ele alınacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.08.2021 11:52
Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak. Türkiye'nin dikkatle takip ettiği toplantının en önemli maddeleri ise terfi ve atamalar. Kritik YAŞ toplantısında bir üst rütbeye terfi edecek veya emekliye sevk edilecek general ve amiraller belirlenecek. YAŞ üyeleriyle birlikte Anıtbakir'i ziyaret eden Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
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