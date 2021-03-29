Son dakika haberine göre; İki haftada bir toplanan kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Külliye'de bir araya geldi. Koronavirüs salgınında 1 Mart'ta başlayan normalleşme süreciyle birlikte vaka sayılarında yaşanan artışın ardından yeni önlemlerin alınması gündeme geldi. Kafe ve restoranlar kapanacak mı? Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? 2021 Ramazan'da tam kapanma var mı? Ramazan kısıtlamaları nasıl olacak? sorularının yanıtını Başkan Erdoğan toplantı sonrası duyuracak.