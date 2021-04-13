Türkiye’nin gözü Kabine toplantısında! Hangi tedbirler alınacak?

Türkiye’de milyonlarca vatandaş bugün yapılacak Kabine toplantısından çıkacak kararları merakla bekliyor. Yeni tedbirler neler olacak? Tam kapanma uygulanacak mı? Ramazan ayına özel tedbirler neler? İşte akıllardaki tüm sorularında cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener verdi.

Prof. Dr. Alper Şener'in açıklamaları:

"Tam kapanma aslında salgın yönetimlerinde klasik yöntemlerden birisi. Ama yakın zamanda ABD yapılan bir çalışmayla ortaya çıktı ki 60 günün altındaki tam kapanmalarda vaka sayılarında ciddi düşüş beklemek çok doğru bir yaklaşım değil.

Yani 60 günün altında yapılacak bir kapanma ile sahada tam olarak bir karşılık almak mümkün değil matematiksel olarak. Burada toplumsal mutabakat ile kapanmış gibi hareket edilmeli. Her yerini kapatsanız bile insanlar bir kaçak yolu bulabiliyorlar.

Bu toplumun topyekün bir savaşı Her kesimden insan bunun maddi ve manevi bunun zararını görüyor. Buna mutlaka dikkat edilmeli. Aşılar konusunda da dikkat edilmeli randevuya gidilmeli ve aşılar ziyan edilmemeli."