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Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

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Giriş: 20.05.2021 19:54
Güncelleme:20.05.2021 20:01
Son dakika haberine göre... Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu. Öte Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına BioNTech aşısını geliştiren Uğur Şahin de çevrimiçi katıldı. Uğur Şahin, BioNTech aşısının mutasyonlara karşı etkili olduğunu belirterek, "Bugün 120 milyon doz olarak tamamı imza attık. Ve çok mutluyum çünkü Türkiye bu haziran ayının sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz." dedi.
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Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
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