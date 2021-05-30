Türkiye’nin göklerdeki yeni gücü: SİHA’lar

Yurt içi ve sınır ötesindeki terör hedeflerini nokta atışı ile etkisiz hale getiren, güvenlik güçlerinin havadaki gözü İHA ve SİHA'lar, teröristlerin korkulu rüyası oldu. Ancak İHA ve SİHA'ların bu başarısı, terör örgütü PKK kadar HDP'yi de rahatsız etti. Öyle ki HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, terörle mücadeleyi hedef alıp 90'lı yıllara atıf yaparak SİHA'ları beyaz toroslara benzetti. Detaylar özel dosya haberimizde...

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