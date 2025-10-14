14 Ekim 2025, Salı

Türkiye’nin garantörlüğü ile soykırım son buldu! 4 garantör ülke Mısır’da imzaları attı

Türkiye'nin garantörlüğü ile soykırım son buldu! 4 garantör ülke Mısır'da imzaları attı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.10.2025 09:13
20'den fazla dünya lideri Gazze'de kalıcı barış için Mısır'da bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hangi liderlerle ne görüştü? Zirvede hangi kararlar alındı? A Haber muhabiri Esra Akyürek zirveyi takip etti ve son notları anlattı.
