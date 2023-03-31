Türkiye’nin Finlandiya’ya NATO onayı vermesi dünya basınında

Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolü Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Finlandiya Cumhurbaşkanı bu kararın ardından, "Güçlü ve kabiliyetli bir müttefik olacağız" değerlendirmesi yaptı. Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamasına Avrupa, olumlu tepki verdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.

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