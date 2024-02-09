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Türkiye'nin F-16 sürecinde kritik 24 saat! Kongre'nin itiraz süresi doluyor... Son gelişmeler A Haber'de aktarıldı

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Giriş: 09.02.2024 22:53
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı için adım geldi. Biden yönetimi, ABD Kongresi'ne Türkiye'ye 50 milyar dolarlık F-16 uçağı satışının onaylanması çağrısında bulunan bir mektup göndermişti. F-16 sürecinde kritik 24 saate giriliken, Kongre'nin yapılacak satışla ilgili itiraz süresi doluyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri AA New York Kıdemli Muhabiri Mücahit Oktay, A Haber canlı yayınında aktardı.
Türkiye’nin F-16 sürecinde kritik 24 saat!
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