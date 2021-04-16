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Türkiye’nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğünde sona doğru

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Giriş: 16.04.2021 11:44
Güncelleme:16.04.2021 12:02
Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı bittikten sonra sular altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yeri ile değişen yol güzergahlarına 4 viyadük kurulacak. 150 metre yüksekliğe sahip Tekkale Viyadüğü, Konya ile Antalya arasındaki 166 metre yüksekliğindeki Eğiste Viyadüğü'nün ardından Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğü olacak.
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