Türkiye’nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğünde sona doğru

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı bittikten sonra sular altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yeri ile değişen yol güzergahlarına 4 viyadük kurulacak. 150 metre yüksekliğe sahip Tekkale Viyadüğü, Konya ile Antalya arasındaki 166 metre yüksekliğindeki Eğiste Viyadüğü'nün ardından Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğü olacak.