Türkiye’nin en karanlık gecesi 15 Temmuz

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin üzerinden tam 7 yıl geçti. Hem o karanlık gecede hem de o günü takip eden diğer günlerde bir isim vardı ki kuşkusuz Başkan Erdoğan'ın daima yanındaydı. Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tarihi kararların alındığı o gecenin en yakın şahitlerinden biri. Peki o gece neler yaşandı, Başkan Erdoğan'ın tavrı nasıldı, o kritik süreç nasıl yönetildi.