09 Şubat 2024, Cuma
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Türkiye'nin en kalabalık mahallesi Bağcılar! 151 bin nüfusu ile 4 il ve 804 ilçeden daha kalabalık
Türkiye'nin en kalabalık mahallesi Diyarbakır Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi oldu. Diyarbakır'daki 1,8 milyon kişinin 151 bin 459'unun yaşadığı mahalle, 86 bin 47 kişinin yaşadığı Bayburt ve 89 bin 317 kişinin yaşadığı Tunceli illerinin nüfusunu geride bıraktı. Bağcılar Mahallesi'nden daha az kişinin yaşadığı diğer iller, 92 bin 819 ile Ardahan ve 148 bin 539 ile Gümüşhane oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.