Türkiye’nin en hızlı metrosu

2023 yılına damga vuran dev eserlerden biri de İstanbul Havalimanı metrosu oldu. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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