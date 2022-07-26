Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu doğrulama ve sertifikasyon faaliyetlerinden sonra Türk Deniz Kuvvetleri envanterine katılacak. TCG Anadolu çok maksatlı amfibi hücum gemisi, Türkiye’nin en büyük askeri gemisi olarak üzerinde birçok hava aracı taşıyabilecek.