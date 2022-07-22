Türkiye’nin doğalgaz depolama kapasitesi artıyor! Dünya enerji darboğazının eşiğinde

Dünyayı etkisi altına alan enerji darboğazı sonrası doğalgaz depolama çalışmaları Fiyat İstikrarı Komitesi'nin de gündemindeydi. Komite doğalgaz depolama ünitelerinin kapasitesinin en üst seviyeye çıkarılması yönünde karar aldı. Peki Türkiye'de kaç doğalgaz deposu var? Bunların mevcut kapasitesi ne kadar? Kapasite artırma çalışmaları ne aşamada? İşte detaylar…

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