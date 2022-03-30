30 Mart 2022, Çarşamba
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Türkiye'nin diplomatik başarısı dünyada nasıl yankı buldu?
Tüm dünya Türkiye'nin diplomasi alanındaki büyük başarısını konuşuyor. Savaşan iki taraf, Rusya ve Ukrayna, Antalya Diplomasi Forumu’nun ardından İstanbul'da bir araya geldi. Türkiye'nin arabuluculuğu da büyük yankı uyandırdı. İstanbul'daki zirvenin Hollanda'daki yansımalarını Amsterdam'dan A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.