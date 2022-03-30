30 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye'nin diplomatik başarısı dünyada nasıl yankı buldu?

Türkiye'nin diplomatik başarısı dünyada nasıl yankı buldu?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.03.2022 10:40
Güncelleme:30.03.2022 10:41
Tüm dünya Türkiye'nin diplomasi alanındaki büyük başarısını konuşuyor. Savaşan iki taraf, Rusya ve Ukrayna, Antalya Diplomasi Forumu’nun ardından İstanbul'da bir araya geldi. Türkiye'nin arabuluculuğu da büyük yankı uyandırdı. İstanbul'daki zirvenin Hollanda'daki yansımalarını Amsterdam'dan A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tarihi görüşme dünya basınında
Tarihi görüşme dünya basınında
İzmir’de ulaşıma ’su çekilmesi’ engeli
İzmir'de ulaşıma 'su çekilmesi' engeli
Türkiye’den diplomatik başarı
Türkiye'den diplomatik başarı
Kılıçdaroğlu’na 6’lı masa toplantısı tepkisi!
Kılıçdaroğlu'na 6'lı masa toplantısı tepkisi!
Rus ordusu çekiliyor mu?
Rus ordusu çekiliyor mu?
Dünya basını: Erdoğan başardı
Dünya basını: Erdoğan başardı
Özbekistan ile 10 yeni anlaşma
Özbekistan ile 10 yeni anlaşma
Muhtar maaşlarına zam geliyor!
Muhtar maaşlarına zam geliyor!
Kadına ve doktora şiddet cezası artıyor!
Kadına ve doktora şiddet cezası artıyor!
Dünya övgüler dizdi! Ya muhalefet?
Dünya övgüler dizdi! Ya muhalefet?
Buca metrosunda ihale çıkmazı
Buca metrosunda ihale çıkmazı
6 ilde silah kaçakçılığı operasyonu
6 ilde silah kaçakçılığı operasyonu
Daha Fazla Video Göster