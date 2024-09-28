Türkiye’nin diplomasi üssü Türkevi hedef alındı

Amerika Birleşik Devletlerindeki Türkevi'nin diplomasi üssüne dönüşmesi Türkiye düşmanlarını rahatsız etti. New York Belediye Başkanı Eric Adams'a açılan dava üzerinden algı operasyonu başlatıldı ve Türkevi için alınan yangın ruhsatında usulsüzlük yapıldığı ileri sürüldü.

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