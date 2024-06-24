Türkiye’nin diplomasi trafiği yoğun! Başkan Erdoğan Kazakistan, Azerbaycan ve ABD’ye gidecek

Türkiye'nin diplomasi trafiği bayramın ardından da yoğun şekilde sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan temmuz ayında Kazakistan, Azerbaycan, Amerika ve KKTC'ye gidecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise yarın Çekya Dışişleri Bakanını Ankara'da ağırlayacak. İşte tüm detaylar…

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