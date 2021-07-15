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Türkiye’nin destan yazdığı gece: 15 Temmuz! Şehidimizin babası A Haber’de konuştu

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.07.2021 12:58
Güncelleme:15.07.2021 13:07
15 Temmuz gecesi FETÖ’cü alçaklar millet “Dur” dedi ve Türkiye’nin işgal edilmesini engelleyerek toprak bütünlüğünü korudu. Halkın mermilere bedenlerini siper ettiği destansı gecede şehit düşen Murat Kocatürk’ün babası Bayram Kocatürk o gece yaşananları A Haber canlı yayınından anlattı.
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