15 Temmuz 2021, Perşembe
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Türkiye’nin destan yazdığı gece: 15 Temmuz! Şehidimizin babası A Haber’de konuştu
15 Temmuz gecesi FETÖ’cü alçaklar millet “Dur” dedi ve Türkiye’nin işgal edilmesini engelleyerek toprak bütünlüğünü korudu. Halkın mermilere bedenlerini siper ettiği destansı gecede şehit düşen Murat Kocatürk’ün babası Bayram Kocatürk o gece yaşananları A Haber canlı yayınından anlattı.