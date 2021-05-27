Türkiye’nin darbeler tarihi! 1960 darbesine giden süreç nasıl hazırlandı?

Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 61 yıl geçti. O dönemde Adnan Menderes ve arkadaşlarına birçok yalan isnat edildi. Menderes'in beraberinde 12 uçak dolusu altın, mücevherat ve para ile birlikte kaçarken yakalandığı yönünde kara propaganda yürütüldü. Darbe yönetimi matbaası olan herkese bu tebliğin basılıp yayınlanması emrini verdi. Beyazıt'taki İstanbul Üniversitesi Kampüsü'nde DP’yi protesto eden öğrencilerin kıyma makinesine atılıp tavuk yemi yapıldığı iftirası atıldı. İngiliz BBC, buzhanelerden toplu halde cesetler çıktığı iftirasını servis etti. Silivrikapı mezarlığında bir çukurdan 3 gencin cesedinin çıkarıldığı yalanı servis edildi. Bunun gibi birçok yalan ortaya atıldı. Peki darbeyi başlatan düğmeye kim, neden bastı? 27 Mayıs'ın varisleri bugün de faaliyette mi? 27 Mayıs'ın perde arkasında kim vardı? O dönem yaşananları Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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