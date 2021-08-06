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Türkiye’nin ciğerleri yandı! A Haber ekibi yangının çıktığı noktada

A Haber
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Giriş: 06.08.2021 11:26
Güncelleme:06.08.2021 11:40
Manavgat'taki yangın 10. gününde . A Haber muhabiri İbrahim Doğan 10 gün önce yangının ilk çıktığı noktadan görüntüleri ve detayları ekrana taşıdı. 30 bin hektar alanı etkileyen orman yangını nasıl başladı? Manavgat'taki orman yangını neden kısa sürede yayıldı? İşte tüm detaylar…
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