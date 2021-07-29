29 Temmuz 2021, Perşembe
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Türkiye'nin ciğerleri alev alev yandı! İşte dehşete düşüren yangında son durum
Dün Antalya'da başlayan yangın, Türkiye'nin pek çok iline sıçradı. Kara bir güne uyanan Türkiye'nin ormanları tek tek yanarken söndürme çalışmaları da devam ediyor. Antalya, Muğla, Kocaeli, Kayseri, Adana, Osmaniye, Aydın, Mersin, Kütahya'daki yangınlarla ilgili 3 bakan ortak açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, yangınların söndürülmesinin zaman alacağını belirtirken Bakan Kurum ise hükümetin vatandaşın yanında olduğunu bir kez daha hatırlattı. Ağaçların ve hayvanların telef olduğu yangınlarda 3 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 138 vatandaşımız da hastanelik oldu. İşte devam eden yangınlarla ilgili tüm gelişmeler...