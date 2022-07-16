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Türkiye’nin buğday sıkıntısı var mı? Üreticilere hangi destekler veriliyor?

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Giriş: 16.07.2022 12:12
Pandemi ve sonrasında Rusya-Ukrayna savaşı hububat üretimini olumsuz etkiledi. Türkiye zorlaşan şartlarda çiftçiye sağladığı teşvik ve desteklerle tarım ve hayvancılık sektöründe tüm dünyada yaşanan olumsuzluklardan daha az etkilendi. Kendine yeten az sayıda ülkelerden biri oldu.
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