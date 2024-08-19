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Türkiye'nin boykotunun etkisi İsrail'de fiyatları yükseltti

Türkiye'nin boykotunun etkisi İsrail'de fiyatları yükseltti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.08.2024 11:31
Türkiye'nin boykotu İsrail'de çarşı pazar fiyatlarını etkiledi.. Türkiye'nin tüm ticari ilişkileri kesmesinin ardından İsrail'in pazar ve marketlerinde meyve-sebze fiyatlarında büyük artış yaşanıyor.
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Boykotun etkisi İsrail’de fiyatları yükseltti
Boykotun etkisi İsrail'de fiyatları yükseltti
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