Türkiye'nin Başkanı Erdoğan İstanbul'un 19 ilçesinde birinci

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un 19 ilçesinde öne geçti. 28 Mayıs'ta Başkan Erdoğan'ın oyunu artırdığı ilçelerden biri de Beykoz-Çekmeköy oldu Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

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