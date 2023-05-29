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Türkiye'nin Başkanı Erdoğan İstanbul'un 19 ilçesinde birinci

A Haber
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Giriş: 29.05.2023 09:52
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un 19 ilçesinde öne geçti. 28 Mayıs'ta Başkan Erdoğan'ın oyunu artırdığı ilçelerden biri de Beykoz-Çekmeköy oldu Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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