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Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği sürecek! Başkan Erdoğan ve Aliyev görüştü

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Giriş: 16.01.2021 16:27
Güncelleme:16.01.2021 16:27
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele alındı. Başkan Erdoğan, görüşmede, Azerbaycan’ın haklı davasında büyük bir mücadeleyle elde ettiği Dağlık Karabağ zaferinin bölge barışı ve istikrarı adına yeni imkanlar getirdiğini belirterek, Türkiye’nin Azerbaycan’a bu yeni dönemde de bütün alanlarda katkı ve desteğinin süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Başkan İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

İki liderin telefon görüşmesinde, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ SÜRECEK

Başkan Erdoğan, görüşmede, Azerbaycan'ın haklı davasında büyük bir mücadeleyle elde ettiği Dağlık Karabağ zaferinin bölge barışı ve istikrarı adına yeni imkanlar getirdiğini belirterek, Türkiye'nin Azerbaycan'a bu yeni dönemde de bütün alanlarda katkı ve desteğinin süreceğini belirtti.

ERDOĞAN, ONARIM FAALİYETLERİNDEN MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ

Başkan Erdoğan, Azerbaycan tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'da onarım ve inşa faaliyetlerinin başlamış olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

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