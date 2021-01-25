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Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı! İşte aşılamada il il son durum

A Haber
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Giriş: 25.01.2021 09:40
Güncelleme:25.01.2021 09:47
Türkiye'de 14 Ocak'ta başlayan aşılama programında 10 gün geride kaldı. Bu süreçte 1 milyon 200 binden fazla kişini aşılandı. 81 ilde ilde aşılananların sayısı anlık olarak takip edilebiliyor. En fazla aşı İstanbul'da vuruldu. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı. İşte aşılama kampanyasında il il son durum...

Türkiye'de 14 Ocak'ta başlayan aşılama programında 10 gün geride kaldı. Bu süreçte 1 milyon 200 binden fazla kişini aşılandı. 81 ilde ilde aşılananların sayısı anlık olarak takip edilebiliyor. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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