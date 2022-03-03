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Türkiye’nin arabuluculuk politikası ne? Rusya-Ukrayna krizi nasıl sonuçlanacak?

A Haber
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Giriş: 03.03.2022 14:45
Rusya-Ukrayna savaşında Batı Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırım uygularken Türkiye tavrını korumaya devam ediyor. Krizi masaya yatırıp iki ülkenin anlaşmasını isteyen Türkiye’nin 'arabuluculuk' politikası nedir, nelere yol açar? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi.
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