03 Mart 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Türkiye’nin arabuluculuk politikası ne? Rusya-Ukrayna krizi nasıl sonuçlanacak?
Rusya-Ukrayna savaşında Batı Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırım uygularken Türkiye tavrını korumaya devam ediyor. Krizi masaya yatırıp iki ülkenin anlaşmasını isteyen Türkiye’nin 'arabuluculuk' politikası nedir, nelere yol açar? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi.