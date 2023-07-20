Türkiye'nin anahtar rolü! Tahıl koridoru anlaşmasının devamı için Erdoğan-Putin görüşecek

Rusya, tahıl koridoru anlaşmasını durdurduğunu açıkladı. Peki 1 yıldır devam eden tahıl koridorunun geleceği ne olacak? Bugüne kadar kaç milyon ton tahıl hangi ülkelere ulaştırıldı? A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları canlı yayında anlattı.

Gıda krizini önleyen koridorun geleceği Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesinden sonra belli olacak. Tahıl koridoru anlaşması daha önce 3 kez uzatılmıştı.

Tahıl sevkiyatında öncü gemi koridordan 1 Ağustos 2022'de geçti. 1000'den fazla gemi ile tahıl sevkiyatı yapıldı. Tahıl koridorunda bir yıllık süreçte 33 milyon tona yakın tahıl taşındı. Sevkiyatta tahıl koridorundan son gemi 17 Temmuz 2023'te geçti.

Öte yandan Rusya tansiyonu yükseltecek bir adım attı. Ukrayna limanlarına giden gemiler "askeri kargo" kabul edilecek.