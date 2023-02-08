08 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye'nin acısına dünya ortak oldu onlar kahkaha attı! Canlı yayında konuşulanlar 'pes' dedirtti!

Türkiye'nin acısına dünya ortak oldu onlar kahkaha attı! Canlı yayında konuşulanlar 'pes' dedirtti!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.02.2023 09:41
6 Şubat sabahı Kahramanmaraş'tan gelen haber Türkiye'yi yasa boğdu. Türkiye'nin acısına dünya ortak olurken sosyal medyada yaşanan felaketle ilgili dalga geçenler 'pes' dedirtti. Kahkaha atarak 'yerle bir olsun buralar' diyerek dans eden birkaç kadın, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
53. saatte peş peşe mucizeler
53. saatte peş peşe mucizeler
Yüreklere kor ateşler düştü
Yüreklere kor ateşler düştü
Canlı yayında konuşulanlar ’pes’ dedirtti!
Canlı yayında konuşulanlar 'pes' dedirtti!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu son rakamı duyurdu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu son rakamı duyurdu
İstanbul’da kar nedeniyle idari izin
İstanbul'da kar nedeniyle idari izin
A Haber o anları görüntüledi
A Haber o anları görüntüledi
Depremin boyutu uydudan görüntülendi!
Depremin boyutu uydudan görüntülendi!
Hatay’da 48. saatte çifte mucize
Hatay'da 48. saatte çifte mucize
Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde siyaset devşirdi
Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde siyaset devşirdi
Yeni depremler olacak diyerek büyüklüğünü duyurdu
"Yeni depremler olacak" diyerek büyüklüğünü duyurdu
2 kişi enkazdan sağ çıkarıldı
2 kişi enkazdan sağ çıkarıldı
41. saatte enkazdan mucize anı
41. saatte enkazdan mucize anı
Daha Fazla Video Göster