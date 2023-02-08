Türkiye'nin acısına dünya ortak oldu onlar kahkaha attı! Canlı yayında konuşulanlar 'pes' dedirtti!

6 Şubat sabahı Kahramanmaraş'tan gelen haber Türkiye'yi yasa boğdu. Türkiye'nin acısına dünya ortak olurken sosyal medyada yaşanan felaketle ilgili dalga geçenler 'pes' dedirtti. Kahkaha atarak 'yerle bir olsun buralar' diyerek dans eden birkaç kadın, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.