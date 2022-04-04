04 Nisan 2022, Pazartesi
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Türkiye'nin 58'inci havalimanında deneme uçuşu!
Türkiye'nin 58'inci havalimanı, Rize-Artvin Havalimanı'nda deneme uçuşları başlıyor. Piste ilk uçağın yarın inmesi planlanıyor. Çizgileri çizilen ve yaklaşım ışıkları hazır hale getirilen piste ilk uçak deneme amaçlı inecek. 5 yılda tamamlanan havalimanında seferler mayıs ayında başlayacak.