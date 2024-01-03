Türkiye’nin 14 yıllık gazı kayalardan sağlanacak! 679 milyar metreküp kaya gazına ulaşılacak

Karadeniz'de 710 milyar metreküp doğalgaz, Gabar'da milyonlarca varil petrol keşfi yapıldı. Yerin altında ise piyasa değeri 350 milyar dolar olduğu belirtilen toplam 679 milyar metreküp kaya gazını çıkarmak için çalışmalar hızlandırıldı.

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