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Türkiye’nin 14 yıllık gazı kayalardan sağlanacak! 679 milyar metreküp kaya gazına ulaşılacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2024 14:45
Karadeniz'de 710 milyar metreküp doğalgaz, Gabar'da milyonlarca varil petrol keşfi yapıldı. Yerin altında ise piyasa değeri 350 milyar dolar olduğu belirtilen toplam 679 milyar metreküp kaya gazını çıkarmak için çalışmalar hızlandırıldı.
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