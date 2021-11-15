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Türkiye’nin 11 Eylül’ü! 2 sinagoga bombalı saldırı düzenlenmişti

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Giriş: 15.11.2021 16:32
Türkiye'nin 11 Eylül'ü olarak adlandırılan 15 Kasım terör saldırılarının üzerinden 18 yıl geçti. 2003 yılında İstanbul'daki iki sinagoga düzenlenen saldırılarda 28 kişi hayatını kaybetmişti.

Bomba yüklü kamyonetlerin infilak ettirilmesi ile yaşanan saldırılarda patlamanın şiddeti o kadar büyüktü ki üç metre çapında, iki metre derinliğinde bir çukurlar oluştu.

Şişli'deki Beth İsrael Sinagogu'ndaki saldırı 55 binanın hasar görmesine, 21 otomobilin tahrip olmasına yol açmıştı. Beyoğlu'nda bulunan Neve Şalom Sinagogu'ndaki patlamada ise 20 binada çok ciddi hasar meydana geldi. 30 otomobil zarar gördü.

El kaide örgütü, sinagog saldırılarından iki gün sonra Londra'da yayımlanan bir gazeteye gönderdiği mail ile saldırıları üstlendi. Ve başka saldırıların yapılacağını ima etti.

Saldırılarla ilgili başlatılan soruşturma o maili destekledi. Şubat 2004'te 69 sanıkla başlayan ve yapılan eklemelerle 76 sanığa ulaşan yargı süreci Nisan 2007'de sonuçlandı. 7'si müebbet olmak üzere 48 sanık çeşitli kademelerde hapis cezalarına çarptırıldı.


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