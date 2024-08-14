Türkiye'den Yunanistan’a yardım eli! Yangın söndürme pilotu A Haber'e konuştu!

Yunanistan'ı saran alevleri söndürmek üzere Türkiye hızla harekete geçti. Komşusunu yalnız bırakmadı. Yangına müdahale için Yunanistan’a giden ekibin kaptan pilot Erhan Baran A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin söndürme filosunun yardıma ihtiyacı olanlara her daim yetişeceğinin altını çizdi.

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