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Türkiye'den Yunanistan’a yardım eli! Yangın söndürme pilotu A Haber'e konuştu!

Türkiye'den Yunanistan’a yardım eli! Yangın söndürme pilotu A Haber'e konuştu!

ahaber.com.tr
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.08.2024 18:24
Yunanistan'ı saran alevleri söndürmek üzere Türkiye hızla harekete geçti. Komşusunu yalnız bırakmadı. Yangına müdahale için Yunanistan’a giden ekibin kaptan pilot Erhan Baran A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin söndürme filosunun yardıma ihtiyacı olanlara her daim yetişeceğinin altını çizdi.
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