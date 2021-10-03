Türkiye'den Yunanistan'a provokasyon tepkisi! Sahada gerekli karşılık verilmektedir

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'ın provokatif eylemlerine tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Sahada gerekli karşılık verilmektedir." denildi. Kıbrıs hakkında da Yunanistan ve Rum Kesimi'ne net mesajlar verilirken, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de bu çözüm yolunu benimsemesi Ada'nın huzur ve refahı için faydalı olacaktır. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki Kıbrıs bizim millî meselemizdir" denildi.