Türkiye’den Yunanistan’a ikinci Navtex! Karasularında askeri faaliyet yasak

Türkiye, Yunanistan'ın Ege'de askeri tatbikat başlatmasının ardından ikinci bir Navtex yayımladı. Yayınlanan bildiride 23 Yunan adasının uluslararası anlaşmalar gereği silahsızlandırılmış olduğu hatırlatıldı. Türkiye, bu adaların karasularında herhangi bir askeri faaliyetin yapılamayacağını vurguladı. Bölgede gerilim sürerken, taraflar arasındaki diplomatik temasların önemi bir kez daha ortaya çıktı.

