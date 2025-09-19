19 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Türkiye'den Yunanistan'a ikinci Navtex! Karasularında askeri faaliyet yasak
Türkiye’den Yunanistan’a ikinci Navtex! Karasularında askeri faaliyet yasak

Türkiye'den Yunanistan'a ikinci Navtex! Karasularında askeri faaliyet yasak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.09.2025 15:45
Türkiye, Yunanistan'ın Ege'de askeri tatbikat başlatmasının ardından ikinci bir Navtex yayımladı. Yayınlanan bildiride 23 Yunan adasının uluslararası anlaşmalar gereği silahsızlandırılmış olduğu hatırlatıldı. Türkiye, bu adaların karasularında herhangi bir askeri faaliyetin yapılamayacağını vurguladı. Bölgede gerilim sürerken, taraflar arasındaki diplomatik temasların önemi bir kez daha ortaya çıktı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’den Yunanistan’a ikinci Navtex! Karasularında askeri faaliyet yasak
Teknofest istanbul’a ilgi yoğun!
Teknofest istanbul'a ilgi yoğun!
Mısır İsrail’i 46 yıl sonra düşman ilan etti!
Mısır İsrail’i 46 yıl sonra düşman ilan etti!
YSK’dan CHP kurultayına onay!
YSK'dan CHP kurultayına onay!
Türkiye’den Yunanistan’a ikinci Navtex!
Türkiye'den Yunanistan'a ikinci Navtex!
Türkiye Suriye’ye uçuş desteği sağlıyor!
Türkiye Suriye'ye uçuş desteği sağlıyor!
CHP’de kritik gün: gözler YSK’da!
CHP’de kritik gün: gözler YSK'da!
Kooperatiflere 3 milyarlık destek müjdesi
Kooperatiflere 3 milyarlık destek müjdesi
Ana muhalefet kargaşa ve kaos içinde
"Ana muhalefet kargaşa ve kaos içinde"
1 Ekim’de açılacak Meclis’in gündeminde ne var?
1 Ekim'de açılacak Meclis'in gündeminde ne var?
Solo Türk pilotları A Haber’de
Solo Türk pilotları A Haber’de
Gemiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor
Gemiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor
İnsanlık neden huzur bulamıyor?
İnsanlık neden huzur bulamıyor?
Daha Fazla Video Göster