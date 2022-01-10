Türkiye'den Yunanistan'a 12 mil uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'a 12 mil uyarısında bulundu. "Yunanistan bizi test etmesin, herhangi bir maceraya girmesin." dedi. Peki o açıklama Atina'da nasıl yankılandı? Gümülcine'den Gazeteci İlhan Tahsin konuyla ilgili A Haber'de detayları anlattı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'a 12 mil uyarısında bulundu. "Yunanistan bizi test etmesin, herhangi bir maceraya girmesin." dedi. Peki o açıklama Atina'da nasıl yankılandı? Gümülcine'den Gazeteci İlhan Tahsin konuyla ilgili A Haber'de detayları anlattı.