10 Ocak 2022, Pazartesi
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Türkiye'den Yunanistan'a 12 mil uyarısı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'a 12 mil uyarısında bulundu. "Yunanistan bizi test etmesin, herhangi bir maceraya girmesin." dedi. Peki o açıklama Atina'da nasıl yankılandı? Gümülcine'den Gazeteci İlhan Tahsin konuyla ilgili A Haber'de detayları anlattı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'a 12 mil uyarısında bulundu. "Yunanistan bizi test etmesin, herhangi bir maceraya girmesin." dedi. Peki o açıklama Atina'da nasıl yankılandı? Gümülcine'den Gazeteci İlhan Tahsin konuyla ilgili A Haber'de detayları anlattı.