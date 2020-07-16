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Türkiye’den Venezuela’ya yardım eli

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Giriş: 16.07.2020 09:56
Güncelleme:16.07.2020 10:00
Türkiye, Venezuela’ya tıbbi malzeme desteğinde bulundu. Venezuela'ya tıbbi malzeme yardımlarını götürecek olan askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan havalandı. Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında birçok ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunan Türkiye, Venezuela'ya da tıbbi malzeme desteğinde bulundu. Venezuela'ya tıbbi malzeme yardımlarını götürecek olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan havalandı. Tıbbi yardım paketlerinin üzerinde diğer yardımlarda olduğu gibi Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" sözleri yer aldı. Ayrıca paketlere, "Türkiye'den Venezuela halkına sevgilerle" notu da düşüldü.
Türkiye’den Venezuela’ya yardım eli
Türkiye’den Venezuela’ya yardım eli
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